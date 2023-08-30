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Более 166 тысяч упаковок вакцины от ветряной оспы поступят в регионы России в ближайшее время

Валентин Гвоздев
Игнат Далакян
20:29 30.08.2023
Люди обращались к депутатам Госдумы с жалобами, что не могут сделать прививку.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Более 166 тысяч упаковок вакцины от ветряной оспы поступят в регионы в ближайшее время. Об этом сообщили в Минздраве. В ведомстве отчитались после того, как пришел запрос из Госдумы. Люди обращались к депутатам с жалобами, что не могут сделать прививку. Но проблемы есть и с другими вакцинами. Причем даже с теми, которые входят в национальный календарь профилактических прививок.

Маленький Миша учится складывать цветную мозаику вместе с мамой. Владислава и рада бы водить сына в центр развития, но без прививки от кори, процесс социализации ребенка встал на паузу. На фоне сообщений о вспышках этого заболевания в разных регионах страны, родители опасаются посещать массовые занятия. Вакцинировать ребенка Владислава не может в течение полугода.

«Ждем прививку от кори уже с февраля этого года, ходим к педиатру, к сожалению никто, не владеет информацией, рассматривала даже вариант платной», - рассказывает Владислава Вохмякова.

Вакцинация от кори входит в национальный календарь профилактических прививок, как и еще от одиннадцати заболеваний: туберкулеза, гепатита B, пневмококковой инфекции, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, краснухи, паротита и гриппа. Вакцины по нацкалендарю предоставляются бесплатно, а сами препараты обязательно производится на территории нашей страны. Тем не менее, в Екатеринбурге, Челябинске, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске граждане все чаще жалуются на отсутствие вакцины в медучреждениях.

Не менее остро вопрос стоит и с вакциной от ветряной оспы. С жалобами люди обращаются и в Госдуму. И жалоб столько, что вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой разъяснить, как меры министерство принимает, чтобы решить проблему дефицита вакцины от ветрянки в регионах. В начале июля крупная американская фармкомпания сообщила о планируемом прекращении поставок в Россию двух своих вакцин: от ветряной оспы и комбинированной от краснухи, кори и паротита или «свинки». Однако, прекратить поставки компания сможет не раньше, чем через год после уведомления Минздрава о своих намерениях. Вакцины относятся к виду препаратов, не подлежащим никаким санкциям. Но на деле, из-за введенных Западом ограничений, серьезно нарушена логистика, и как следствие - дефицит вакцин западного производства в ряде регионов страны.

«Сегодня концепция нацбезопасности требует, чтобы вновь вакцинные производства были внутри страны, чтобы таких ситуаций не было. Мы очень рассчитываем, что в ближайшее время при правильно сформированных заявках и логистических цепочках таких эпизодов больше не будет», - сказала главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова.

Она считает, что в основе этого феномена в основном лежит незнание или неправильная информация, которую молодые матери черпают в интернете не от профи, а от блогеров, случайных личностей, которые любят рассуждать на темы, в которых не являются экспертами.

Что касается вакцины от ветрянки, в Минздраве пояснили, что сейчас она не входит в нацкалендарь профилактических прививок. Централизованные поставки вакцины не осуществляются. Но в ближайшие дни более 166 тысяч упаковок препарата поступят в регионы. От кори, краснухи и паротита в России всегда были свои вакцины, однако, в отличие от зарубежных аналогов, существуют они в виде отдельных моновакцин, а не комплексных препаратов. Те, кто хоть раз водил ребенка в процедурный кабинет, единогласно выберут одну прививку вместо трех, но с точки зрения иммунитета, никакой разницы нет. Тем не менее, и с производством отечественных аналогов возникают проблемы.

«Некоторые вакцины, которые делаются на отечественных заводах, имеют закупочную стоимость 4, 62 руб, а их производство в 10 раз больше. Вопросы, связанные с регулированием цены не решены. Компании стараются не производить много вакцин, возникает ее относительный дефицит», - рассказал сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов.

Региональные минздравы, отвечая на обращения людей, в последние две недели отчитываются о том, что поставки вакцин от кори, краснухи и паротита ожидаются в 3-м квартале текущего года. Где-то она появится уже в следующем месяцем. Но в некоторых регионах придется ждать до конца октября.

Ранее врач-иммунолог и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что инкубационный период при заражении корью составляет 2 недели. По его словам, заболевание имеет очень высокую степень контагиозности.

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