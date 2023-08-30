Двое вооруженных латвийский военных нарушили белорусскую границу

Мужчины в военной форме попали в объектив камер наружного наблюдения в момент, когда зашли на несколько метров на территорию Белоруссии.

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Погранслужба Белоруссии столкнулась с нарушителями государственной границы со стороны представителей силовых структур соседней Латвии. О противоправном поведении сообщил в Telegram-канал Государственного погранкомитета Белоруссии.

«Вооруженные силовики зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись обратно в Латвию», - отмечено в публикации.

В пресс-службе погранслужбы уточнили, что момент нарушения попал в объектив камер наружного наблюдения.

«Зафиксирован момент незаконного пересечения белорусской границы двумя неизвестными в военной форме», - пояснили пограничники.

В Белоруссии считают, что произошедшее не вписывается с основы культуры отношений в пограничной зоне и «способствует сохранению напряженности» в двухсторонних отношениях.

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