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Двое вооруженных латвийский военных нарушили белорусскую границу

Ирина Елагина
19:16 30.08.2023
Мужчины в военной форме попали в объектив камер наружного наблюдения в момент, когда зашли на несколько метров на территорию Белоруссии.
Двое вооруженных латвийский военных нарушили белорусскую границу
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости
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Погранслужба Белоруссии столкнулась с нарушителями государственной границы со стороны представителей силовых структур соседней Латвии. О противоправном поведении сообщил в Telegram-канал Государственного погранкомитета Белоруссии.

«Вооруженные силовики зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись обратно в Латвию», - отмечено в публикации.

В пресс-службе погранслужбы уточнили, что момент нарушения попал в объектив камер наружного наблюдения.

«Зафиксирован момент незаконного пересечения белорусской границы двумя неизвестными в военной форме», - пояснили пограничники.

В Белоруссии считают, что произошедшее не вписывается с основы культуры отношений в пограничной зоне и «способствует сохранению напряженности» в двухсторонних отношениях.

Ранее сообщалось, что белорусские ракетчики отработали удары из «Искандера» на полигоне под Осиповичами.

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