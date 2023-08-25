Белорусские ракетчики отработали удары из «Искандера» ракетами в спецснаряжении

В занятии приняли участие подразделение ракетных войск вооруженных сил, оснащенное оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М», а также подразделение, оснащенное тактическим ракетным комплексом «Точка».

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Белорусские военные на полигоне под Осиповичами отработали задачи по применению спецбоеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

«В ходе занятий отрабатываются вопросы подготовки и ведения боевых действий ракетных войск, а также выполнение учебно-боевых задач по подготовке и нанесению ракетных ударов как в обычном, так и в специальном снаряжении», - говорится в сообщении.

Напомним, 4 апреля в ходе селекторного совещания министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВС Белоруссии получили «Искандер-М», который может использовать ракеты в обычном и в ядерном исполнении. Также в российском Минобороны сообщили, что белорусские ракетчики прошли на территории России подготовку по применению спецбоеприпасов.

«Искандер» использует твердотопливные одноступенчатые ракеты. ОТРК относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров, боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель.