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Безработица в России снизилась до нового исторического минимума в июле

Игнат Далакян
20:01 30.08.2023
Общая численность безработных в РФ в июле по данным Росстата составила 2,3 миллиона человек.
Безработица в России снизилась до нового исторического минимума в июле
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Globallookpress
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Росстат опубликовал доклад, согласно которому уровень безработицы в Российской Федерации в июле текущего года обновил свой исторический минимум и составил 3%.

«В июле 2023 года 2,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные», - говорится в документе.

Предыдущий минимальный уровень безработицы был зафиксирован в июне 2023 года. Тогда он оказался на уровне 3,1%. Кроме того, общая численность безработных в июле составила 2,276 миллиона человек, в то время как в июле эта цифра была на отметке 2,351 миллиона.

Ранее было опубликовано исследование, согласно которому длительность рабочей недели у жителей России увеличилась до рекордного уровня. Согласно данным аудиторско-консалтинговой сети, за первый квартал 2023 года рабочая неделя увеличилась до 38 часов 30 минут, в то время как два года назад она составляла менее 38 часов.

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