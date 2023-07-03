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РБК: длительность рабочей недели у россиян увеличилась до рекордного уровня

Анастасия Бобылева
06:35 03.07.2023
Исследование показало, что два года назад рабочая неделя россиян составляла мене 38 часов, а за первый квартал этого года увеличилась до 38 часов 30 минут.
РБК: длительность рабочей недели у россиян увеличилась до рекордного уровня
© Фото: David Zorrakino, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Длительность пятидневной рабочей недели у россиян увеличилась до рекордного уровня с 2010 года, выяснила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети. Результаты исследования публикует РБК.

Согласно этим подсчетам, за первый квартал 2023 года российские работники трудились в среднем по 38 часов 30 минут. Этот показатель является самым высоким с 2010 года. Прежний рекорд составлял 38 часов 29 минут, именно столько работали россияне в 2012 году.

Отмечается, что в прошлом году средняя продолжительность рабочего времени в неделю составляла примерно 38 часов 14 минут, а в 2021-м году - чуть менее 38 часов. При этом показатель имеет некоторую сезонность, которая не учитывается в исследовании.

Самая короткая рабочая неделя у жителей РФ была с апреля по июнь 2020 года, во время пандемии. В этот период россияне работали в среднем 31 час 37 минут, так как многим урезали рабочий день, а некоторых отправляли в вынужденные отпуска.

Увеличение рабочего времени в 2023 году во многом связано с низким уровнем безработицы и нехваткой персонала, россиянам приходится работать с максимальной загрузкой. Также повысился уровень экономической вовлеченности женщин - по сравнению с прошлым годом их рабочая неделя выросла в среднем на 27 минут.

Ранее сообщалось о рекордно низком уровне безработицы в России в январе 2023 года. По данным Росстата, этот показатель дошел до 3,6%.

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