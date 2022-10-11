Тепло заботы для полярного жителя: в Московском зоопарке выходили израненного белого медведя

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На завтрак рыба и изрядная порция внимания. Медведь Диксон прибавил в весе и в настроении и идет на поправку. Новым видео о буднях косолапого поделились сотрудники Московского зоопарка.

На кадрах упитанный мишка после утренней трапезы пребывает в отличном расположении духа и недвусмысленно намекает на добавку, общаясь с зоологами.

В Москву белого медведя доставили в начале сентября из Красноярского края, где его нашли с многочисленными ранениями от выстрелов. Теперь животному ничего не угрожает. И хотя, по мнению неврологов, косолапый никогда не сможет ходить, вести беззаботный образ жизни это ему не помешает.