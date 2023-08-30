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Овечкин рассказал о личной просьбе Трампа после победы в Кубке Стэнли

Игнат Далакян
18:04 30.08.2023
Дональд Трамп прошептал Овечкину на ухо личную просьбу после победы «Вашингтон Кэпиталз» в Кубке Стэнли.
Овечкин рассказал о личной просьбе Трампа после победы в Кубке Стэнли
© Фото: Michael Reynolds, CNP, AdMedia, Globallookpress
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После победы в Кубке Стэнли в 2018 году игроки хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» были приглашены в Белый дом, где занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп прошептал на ухо капитану команды Александру Овечкину личную просьбу. Об этом российский хоккеист рассказал в интервью реперу Василию Вакуленко (Баста).

Как сообщает «360», капитан команды хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» напомнил, что существует традиция, что американские команды НХЛ, которые становятся обладателями Кубка, посещают Белый дом и встречаются с американским президентом.

Отвечая на вопрос о личной просьбе 45-ого президента Соединенных Штатов, Овечкин раскрыл, что Дональд Трамп прошептал ему на ухо.

«Передай привет Владимиру Владимировичу», - ответил Овечкин.

Ранее президент России Владимир Путин объявил благодарность хоккеисту Александру Овечкину за трудовые успехи. В тексте распоряжения глава государства оценил многолетнюю добросовестную работу и достижения российского спортсмена.

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