Спорт Путин объявил благодарность Овечкину за трудовые успехи Анастасия Бобылева Овечкин находится на втором месте в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги, сейчас его от канадца Гретцки отделяют 72 шайбы. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: Российский лидер Владимир Путин объявил благодарность трехкратному чемпиону мира по хоккею Александру Овечкину за многолетнюю добросовестную работу и трудовые достижения. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Овечкину Александру Михайловичу - советнику генерального директора автономной некоммерческой организации "Хоккейный клуб "Динамо-Москва"», - цитирует РИА Новости текст распоряжения. Овечкин находится на втором месте в списке лучших снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги. Первое занимает канадский хоккеист Уэйн Гретцки. В марте 2023 года российский спортсмен сократил отставание от своего соперника до 72 шайб. Экспертное мнение и аналитика