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Путин объявил благодарность Овечкину за трудовые успехи

Анастасия Бобылева
18:18 21.06.2023
Овечкин находится на втором месте в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги, сейчас его от канадца Гретцки отделяют 72 шайбы.
Путин объявил благодарность Овечкину за трудовые успехи
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Российский лидер Владимир Путин объявил благодарность трехкратному чемпиону мира по хоккею Александру Овечкину за многолетнюю добросовестную работу и трудовые достижения.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Овечкину Александру Михайловичу - советнику генерального директора автономной некоммерческой организации "Хоккейный клуб "Динамо-Москва"», - цитирует РИА Новости текст распоряжения.

Овечкин находится на втором месте в списке лучших снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги. Первое занимает канадский хоккеист Уэйн Гретцки. В марте 2023 года российский спортсмен сократил отставание от своего соперника до 72 шайб.

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