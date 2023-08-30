Подступало к домам: очевидцы рассказали о лесном пожаре в Геленджике

Ожесточенная битва за лес шла всю ночь. Порывы ветра были такой силы, что буквально за секунду менялось направление огня.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Еще один самолет Бе-200 привлечен к тушению лесного пожара в Геленджике. Также в авиагруппировку входят два вертолета Ми-8. Сейчас горят 30 гектаров территории. Это горная местность - что осложняет тушение. К тому же мешает сильный ветер, из-за порывов которого пламя меняет траекторию, двигаясь в разных направления. Вместе со спасателями с огнем борются добровольцы - многие приехали из соседних с Геленджиком городов. С места событий передает Алина Пчелинцева.

Сотрудники МЧС обходят лес. Заметить и потушить надо каждый уголек. Иначе пламя вспыхнет с новой силой. Не отстают и волонтеры. Всю ночь они подвозили воду. С рассветом остались помогать до последнего.

«Мы снизу поднимали воду, спускали пустые баклажки. Людей поднимали наверх. Тушили пожар, здесь помогали. Потому что КамАЗы не пройдут, а уазики как раз проходят», - рассказал волонтер Александр Турнов.

На борьбу с огнем вызвали «тяжелую артиллерию» - пожар тушат два самолета-амфибии Бе-200. Один из них скидывает за раз 12 тонн воды, второй - 17,5. Пожар захватил 118 гектаров. Основной очаг локализован.

«Тушение пожара осложнялось сложным рельефом местности и порывами ветра до 30 м/с. Авиация сейчас работает по отдельным термоточкам, ликвидируют возгорания», - пояснил начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин.

Пламя шло стеной, ветер закручивал его и бросал с новой силой вперед. А там жилые дома. Людей эвакуировали. Отбить эту атаку удалось. В последний момент ветер сменил направление. Пожар ушел.

«Подступало до самых домов. Я в таком состоянии, потому что как раз над нами хребет горел. Страшно. В 90-е годы тоже горело так же», - призналась местная жительница Галина Квасова.

Ожесточенная битва за лес шла всю ночь. Порывы ветра были такой силы, что буквально за секунду менялось направление огня. Сначала он пошел к вершине горы, потом резко спустился вниз. Захватил 118 гектаров леса. Теперь же от него остались лишь следы - черные пятна выжженной земли, обугленные деревья, тлеющая трава.



Не дают заново вспыхнуть пламени свыше 400 человек - сотрудники МЧС и лесопожарного центра.

Огонь двигается по горам, но уже не так быстро и хаотично. Его проще контролировать. На помощь спасателям пришла авиация. Вертолеты МЧС поднимают воду с моря и несут к очагу возгорания. Контролируют его действия здесь, на земле, в оперативном штабе. По рации пилоту сообщают, куда надо сбросить воду, где не находятся сотрудники МЧС и волонтеры, чтобы соблюдалась безопасность.

В небе кружат вертолеты и самолеты, тоннами сбрасывая воду. Угрозы населенным пунктам больше нет. Сотрудникам МЧС теперь еще сутки патрулировать территорию - допустить нельзя даже небольшого задымления.