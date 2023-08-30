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Guardian: первая встреча Зеленского и Байдена закончилась скандалом

Игнат Далакян
15:56 30.08.2023
Издание рассказывает, что Зеленский вел себя непрофессионально на первой встрече с Байденом и требовал, в частности, вступления Украины в НАТО.
Guardian: первая встреча Зеленского и Байдена закончилась скандалом
© Фото: IMAGO, PRESIDENT OF UKRAINE, Globallookpress
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Первая встреча украинского президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена обернулась настоящим скандалом. Об этом сообщает издание The Guardian, ссылаясь на данные из книги журналиста из США Франклина Фоера «Последний политик».

Согласно сведениям автора, президент Украины во время первой встречи с Байденом летом 2021 года вел себя непрофессионально. Зеленский завалил американского президента многочисленными требованиями, в частности, он попросил вступления Украины в Североатлантический альянс, при этом сделал странное заявление о скором выходе Германии и Франции из НАТО, а также назвал альянс пережитком прошлого с ослабевающим значением.

«Это было абсурдное заявление и вопиющее противоречие. И оно разозлило Байдена», - говорится в материале.

Кроме того, автор пишет, что президент Украины считал американского лидера «слабым» политиком, поскольку Байден до встречи с ним снял санкции с российской компании, которая занималась строительством «Северного потока-2». При этом сам президент США «не был высокого мнения» о Зеленском, особенно из-за дружбы с республиканским сенатором Тедом Крузом.

Как приводит издание выдержку из книги, даже самые ярые сторонники Владимира Зеленского в администрации американского президента согласились с тем, что украинский президент перестарался.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сентябре ждет от стран Запада новых поставок оружия. Таким образом он анонсировал «мощный сентябрь для Украины».

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