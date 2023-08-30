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ФСБ задержала уроженца Ростовской области по подозрению в финансировании ИГ*

Игнат Далакян
14:55 30.08.2023
Подозреваемый перечислял деньги владельцу издательского дома «Умма», который ранее был осужден за организацию финансирования терроризма.
ФСБ задержала уроженца Ростовской области по подозрению в финансировании ИГ*
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости
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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали уроженца Ростовской области по подозрению в финансировании деятельности «Исламского государства»* (признана террористической организацией, деятельность запрещена в РФ). В отношении фигуранта дела возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе управления ФСБ региона сообщили, что подозреваемый перечислял денежные средства владельцу издательского дома «Умма», который ранее был осужден за организацию финансирования терроризма.

Согласно сообщению ведомства, при обыске в доме подозреваемого была обнаружена экстремистская литература и крупная сумма денег. На данный момент он задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности.

Ранее Федеральная служба безопасности задержала украинского диверсанта в Омской области. По данным следствия, злоумышленник получал от кураторов киевского режима задания по уничтожению объектов критической инфраструктуры, а также разведке в окружении военных частей МО РФ.

* ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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