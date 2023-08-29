ФСБ задержала в Омской области украинского диверсанта

По данным следствия, фигурант выполнял задания украинских кураторов по повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры и разведке в окружении военных частей Минобороны РФ

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Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Омской области задержали в регионе агента украинских спецслужб. Операция проводилась совместно с сотрудниками региональных органов внутренних дел.

По данным следствия, фигурант получал от киевских кураторов задания по повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры и разведке в окружении военных частей Министерства обороны РФ. В его отношении возбуждено уголовное дело по факту государственной измены. Также мужчине вменяются нарушения по статьям «Диверсия» и «Участие в деятельности террористической организации».

Ранее сотрудники ФСБ РФ задержали жителя Калуги. По данным следствия, мужчина планировал совершить теракт на одном из объектов критической инфраструктуры города, а затем сбежать на Украину и вступить в нацистский батальон.