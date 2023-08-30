Шойгу потребовал организовать круглосуточную работу предприятия по выпуску РЛС в Тульской области

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что предприятие в составе АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», находящееся в Тульской области, должно организовать круглосуточную работу, в режиме 24/7. Об этом сообщает МО РФ.

«В ходе специальной военной операции важнейшая роль отводится, на сегодняшний день, контрбатарейной борьбе и обеспечению нашей группировки всем необходимым для ее ведения. Это системы артиллерийской разведки в комплексе со средствами поражения, которые нам необходимы на сегодняшний день для ведения эффективной контрбатарейной борьбы», – подчеркнул Сергей Шойгу.

Он сделал это в ходе совещания по итогам проверки выполнения гособоронзаказа в Тульской области. Министр поставил задачу нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения - они применяются в интересах проведения спецоперации.

Также сообщается, что генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков доложил министру обороны о наращивании темпов производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы.

По словам Новикова, за последние два года прошла реконструкция и техническое перевооружение - результатом стал рост в разы потенциальных производственных мощностей.

При этом гендиректор отметил, что современные инженерные решения и увеличение рабочих смен позволили повысить качество продукции, а также снизить время на ее производство. Кроме того, был освоен и серийный выпуск новейших образцов радиолокационных средств разведки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.