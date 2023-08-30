Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области

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Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа в Тульской области.

Глава российского оборонного ведомства посетил предприятие, входящее в состав концерна «Алмаз-Антей», на котором выпускаются радиолокационные системы. Гендиректор концерна Ян Новиков сообщил о наращивании темпов производства и поставок средств контрбатарейной борьбы российским военным, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации.

Руководитель предприятия заявил, что потенциальные производственные мощности выросли в связи с проведенной за последние пару лет реконструкцией. Благодаря эффективным инженерным решениям и увеличению рабочих смен выросло качество изготовления и ускорилось само производство. Освоен серийный выпуск новейших образцов радиолокационных средств разведки огневых позиций.

Министр поставил задачу по наращиванию производства и ремонта средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах спецоперации. Он указал на важнейшую роль контрбатарейной борьбы в зоне СВО и необходимость обеспечения ВС РФ всем необходимым.

«Это системы артиллерийской разведки в комплексе со средствами поражения, которые нам необходимы на сегодняшний день для ведения эффективной контрбатарейной борьбы», – подчеркнул Шойгу.

Глава оборонного ведомства также потребовал организовать круглосуточную работу предприятия в Тульской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.