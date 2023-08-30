Более 250 участников СВО в рамках проекта «Своих не бросаем» посетили Москву

Организаторами поездки выступили Минобороны при поддержке программы Росмолодежи «Больше чем путешествие», парк «Патриот» и гостиница «ПСБ Патриот».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Более 250 участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей из разных городов России посетили Москву и подмосковный военно-патриотический парк «Патриот». Экскурсионная поездка проходила в рамках проекта «Своих не бросаем», направленного на социальную поддержку наших военнослужащих.

«В конце августа наши путешественники изучили комплекс уникальных объектов на территории парка "Патриот" и Музейно-храмового комплекса ВС РФ», - отметил замначальника управления Главного военно-политического управления ВС РФ Эдуард Масловский.

С 28 по 30 августа туристы посетили территорию Главного храма ВС РФ и музейный комплекс «Дорога памяти», осмотрели достопримечательности парка «Патриот». Кроме того, для участников программы провели обзорную экскурсию по российской столице.

Ранее сообщалось, что российское оборонное ведомство совместно с РЖД в рамках акции «Своих не бросаем» запускает туристические поезда. В программу входят экскурсии в городах, где останавливаются поезда, и питание. В путешествиях участвуют как сами военнослужащие, так и члены их семей. Цель проекта - поддерживать участников спецоперации и их родных поездками в самые красивые уголки нашей страны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.