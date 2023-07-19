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Туристический поезд «В Карелию» в рамках проекта «Своих не бросаем» вернулся в Москву

12:40 19.07.2023
РЖД совместно с Минобороны РФ в рамках социально-патриотического проекта «Своих не бросаем» запустили шесть специальных рейсов туристического поезда № 936/935 «В Карелию».
Туристический поезд «В Карелию» в рамках проекта «Своих не бросаем» вернулся в Москву
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Туристический поезд, запущенный российским оборонным ведомством совместно с РЖД в рамках акции «Своих не бросаем», прибыл сегодня в Москву.

В российскую столицу вернулся первый из шести специальных рейсов поезда «В Карелию». Состав отправился в путешествие еще на прошлой неделе, а вернулся сегодня.

В программу вошли экскурсии в каждом городе, где останавливался поезд, и питание как в поезде, так и в городских кафе. В частности, туристы посетили Петрозаводск, изумительный ансамбль деревянной архитектуры на острое Кижи, а также Горный парк Рускеала, известный своим мраморным каньоном. Также туристы увидели «малую архитектурную энциклопедию» в Сортавале. 

Ленинградская область же встретила участников поездки Выборгом, а Псковская - Псковским кремлем, Изборской крепостью и страусиной фермой.

Само путешествие длилось пять дней, в нем приняли участие как участники спецоперации, так и члены их семей. Всего же шесть запущенных поездов перевезут около полутора тысяч человек. 

Цель проекта - поддерживать участников спецоперации и их родных поездками в самые красивые уголки нашей страны.

Всего запущено шесть рейсов туристического поезда «В Карелию» по маршруту Москва – Петрозаводск – Сортавала – Горный парк Рускеала – Выборг – Псков – Москва.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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