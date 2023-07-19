Туристический поезд «В Карелию» в рамках проекта «Своих не бросаем» вернулся в Москву
Туристический поезд, запущенный российским оборонным ведомством совместно с РЖД в рамках акции «Своих не бросаем», прибыл сегодня в Москву.
В российскую столицу вернулся первый из шести специальных рейсов поезда «В Карелию». Состав отправился в путешествие еще на прошлой неделе, а вернулся сегодня.
В программу вошли экскурсии в каждом городе, где останавливался поезд, и питание как в поезде, так и в городских кафе. В частности, туристы посетили Петрозаводск, изумительный ансамбль деревянной архитектуры на острое Кижи, а также Горный парк Рускеала, известный своим мраморным каньоном. Также туристы увидели «малую архитектурную энциклопедию» в Сортавале.
Ленинградская область же встретила участников поездки Выборгом, а Псковская - Псковским кремлем, Изборской крепостью и страусиной фермой.
Само путешествие длилось пять дней, в нем приняли участие как участники спецоперации, так и члены их семей. Всего же шесть запущенных поездов перевезут около полутора тысяч человек.
Цель проекта - поддерживать участников спецоперации и их родных поездками в самые красивые уголки нашей страны.
Всего запущено шесть рейсов туристического поезда «В Карелию» по маршруту Москва – Петрозаводск – Сортавала – Горный парк Рускеала – Выборг – Псков – Москва.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.