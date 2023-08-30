Задержан предполагаемый виновник лесного пожара в Геленджике

По предварительным данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, житель Геленджика неосторожно обращался с «источником повышенной опасности», что и стало причиной возгорания.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Предполагаемый виновник в лесном пожаре на площади 118 гектаров, в тушении которого были задействованы четыре вертолета, 500 человек и более 80 единиц техники, задержан. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«По предварительным данным, местный житель при неосторожном обращении с "источником повышенной опасности" спровоцировал возгорание в лесном массиве», - заявили полицейские.

На текущий момент российская авиация, а именно два самолета-амфибии Бе-200 и два Ми-8, сбросила более 300 тонн воды на горящие леса в Геленджике. Пожар пытаются потушить уже вторые сутки. Сотрудники МЧС работают в сложных условиях - порывы ветра достигают 30 метров в секунду.