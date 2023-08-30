Песков заявил, что гарантии безопасности Украины должны учитывать интересы РФ

По словам представителя Кремля, соглашения о гарантиях на двусторонней основе должен подписать целый клуб стран.

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Обсуждение вопроса гарантий безопасности для Украины должно проходить при участии Москвы, в ином случает они выйду однобокими. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Москва внимательно изучает поступающую информацию о формате гарантий. Песков отметил, что гарантии должен представлять клуб стран на двусторонней основе - должен быть подписан ряд соглашений. Таким образом Песков прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о гарантиях со стороны США и Франции.

Представитель Кремля подчеркнул, что в заявлениях украинского лидера не были упомянуты озабоченности, которые выражает Москва.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Штаты и Украины «агрессивно» работают над выработкой гарантий безопасности для Киева. Другие страны «Группы семи» также ведут аналогичные двусторонние переговоры.