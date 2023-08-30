МО РФ опубликовало кадры подготовки и боевого слаживания бойцов ЗВО в зоне СВО

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Министерство обороны России показало кадры подготовки и боевого слаживания разведчиков Западного военного округа в тыловом районе специальной военной операции.

В ходе тренировок военнослужащие применяют метод «Кинжал». Бойцы вклиниваются во вражескую оборону, а их действия координируются с помощью беспилотников. По словам командира роты с позывным Радиан, метод «Кинжал» используется при штурме лесополосы, где противник концентрирует силы.

«Чтобы нам туда попасть и занять какие-то рубежи, мы пытаемся отрабатывать тактику, для того чтобы сделать это наиболее безопасно, быстро и четко», - пояснил Радиан.

Подготовка бойцов ведется под руководством опытных инструкторов российской группировки «Запад».

Занятия проводятся в условиях, близких к реальному бою, военнослужащие метают гранаты, учатся штурмовать опорные пункты, выявлять и уничтожать разведгруппы противника, помогать на поле боя раненым.

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Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.