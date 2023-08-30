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МО РФ опубликовало кадры подготовки и боевого слаживания бойцов ЗВО в зоне СВО

10:49 30.08.2023
Подготовку контрактников, прибывающих в тыловой район проведения специальной военной операции, ведут опытные инструкторы группировки войск «Запад».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России показало кадры подготовки и боевого слаживания разведчиков Западного военного округа в тыловом районе специальной военной операции.

В ходе тренировок военнослужащие применяют метод «Кинжал». Бойцы вклиниваются во вражескую оборону, а их действия координируются с помощью беспилотников. По словам командира роты с позывным Радиан, метод «Кинжал» используется при штурме лесополосы, где противник концентрирует силы.

«Чтобы нам туда попасть и занять какие-то рубежи, мы пытаемся отрабатывать тактику, для того чтобы сделать это наиболее безопасно, быстро и четко», - пояснил Радиан.

Подготовка бойцов ведется под руководством опытных инструкторов российской группировки «Запад».

Занятия проводятся в условиях, близких к реальному бою, военнослужащие метают гранаты, учатся штурмовать опорные пункты, выявлять и уничтожать разведгруппы противника, помогать на поле боя раненым.

Ранее корреспондент Максим Низкодубов в сюжете «Звезды» рассказал о работе экипажа ТОС «Солнцепек» в районе Времевского выступа.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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