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ФСБ показала кадры задержания планировавшего теракт жителя Калуги

Алексей Курильченко
09:54 29.08.2023
Фигурант планировал уехать на Украину и вступить в нацистский батальон.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания жителя Калуги. По данным следствия, мужчина планировал совершить теракт на одном из объектов критической инфраструктуры города.

Установлено, что фигурант дела планировал выехать на Украину и вступить в запрещенный в РФ нацбатальон «Азов»*. Был также обнаружен тайник злоумышленника - в нем находились детали и инструкции для создания взрывного устройства, а также переписка с украинским координатором. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по четырем статьям Уголовного кодекса, включая подготовку к теракту и переход на сторону противника.

Ранее ФСБ в Луганской Народной Республике задержала гражданина Украины. Он обвиняется в сборе данных о расположении в регионе российских войск.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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