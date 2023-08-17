В ЛНР задержали иностранного шпиона, собиравшего информацию о ВС РФ
Полученные разведданные фигурант дела передавал иностранным спецслужбам, сообщили в ФСБ РФ.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в Луганской Народной Республике гражданина Украины. Он подозревается в шпионаже.
По данным службы, с октября 2022 года фигурант собирал информацию о военнослужащих и военной технике Вооруженных сил России и Народной милиции ЛНР. В дальнейшем эти данные передавались иностранным спецслужбам для использования в ущерб безопасности России.
Подозреваемый был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по факту шпионажа.
Ранее по факту шпионажа в Херсонской области был задержан 54-летний гражданин Украины, командир отряда территориальной обороны ВСУ. По данным следствия, он действовал по заданию СБУ.