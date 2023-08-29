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ФСБ задержала жителя Калужской области, который собирался воевать в составе «Азова»*

Вероника Волосунова
09:50 29.08.2023
Мужчина хотел уехать на Украину и вступить в «Азов»*.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: УФСБ России по Калужской области
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Житель Калужской области собирался выехать на территорию Украины, чтобы воевать на стороне запрещенного «Азова»*. Об этом сообщили в УФСБ России по Калужской области.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Калужской области, который инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного формирования, а также по их заданию намеревался совершить террористический акт», - отметили в ФСБ.

По данным ФСБ, задержанный намеревался выехать на Украину, чтобы вступить в «Азов»*, деятельность которого запрещена на территории РФ. Кроме того, в тайнике жителя Калужской области обнаружены компоненты и составные части самодельного взрывного устройства, а в средствах связи сотрудники ФСБ нашли инструкцию по изготовлению СВУ и переписку с украинским координатором.

Заведено уголовное дело по статьям о приготовлении к госизмене, подготовке теракта и участии в деятельности террористической организации.

Ранее ФСБ опубликовала кадры задержания экс-сотрудника генконсульства США Шонова. Обвиняемый рассказал, что должен был собирать только негативную информацию про спецоперацию, мобилизацию и предстоящие выборы президента. 

*«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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