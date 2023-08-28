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Обвиняемый в сборе данных для США Шонов рассказал, что должен был искать только негатив

Вероника Волосунова
09:45 28.08.2023
Шонов рассказал, что должен был собирать информацию о спецоперации, мобилизации, присоединении новых территорий и предстоящих выборах президента в негативном ключе.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Экс-сотрудник генконсульства США Роберт Шонов рассказал, что для сбора данных должен был искать лояльных к США журналистов, бизнесменов и политиков. Кадры допроса предоставили в ФСБ.

Шонов рассказал, что в сентябре 2022 года к нему обратились двое сотрудников посольства в США.

«Они выразили заинтересованность в сборе информации о происходящих в данный момент резонансных событиях - таких, как спецоперация, мобилизация, будущие выборы президента в 2024 году, присоединение новых территорий», - рассказал экс-сотрудник генконсульства США.

Он добавил, что ему поручили сбор сведений о всех этих событиях в негативном ключе. Шонов также должен был искать протестные настроения среди населения и отражать полученную информацию в своих отчетах.

«Первый секретарь посольства США Дэвид Бернштейн ставил мне задачи по поиску лиц из числа журналистов, бизнесменов, политиков, которые были лояльны к США и которых впоследствии они могли бы использовать также, как и меня, для сбора информации», - заключил Шонов.

Сегодня стало известно, что ФСБ пресекла противоправную деятельность информатора посольства США Роберта Шонова, который действовал по заданию сотрудников американского посольства в Москве.

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