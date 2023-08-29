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В Псково-Печерском монастыре открыли филиал Русского музея с картинами Айвазовского и Репина

Павел Кутаренко
Вероника Волосунова
09:30 29.08.2023
Обитель празднует 550-летие - и это главное событие года в регионе. В честь юбилея здесь открылся филиал Русского музея.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Живые цветы ковром укрывают булыжную мостовую Псково-Печерского монастыря. Тысячи людей приехали сюда со всей страны, чтобы принять участие в главном престольном празднике - Успении Пресвятой Богородицы, совпавшем с юбилеем обители.

Ровно 550 лет назад была освящена первая церковь обители - Успенский храм, в котором хранится главная святыня - икона Успения Богородицы. Только раз в году ее проносят по всей территории монастыря. Праздничную литургию проводит митрополит Псковский и Порховский Тихон.

За пять с половиной веков Псково-Печерский монастырь - единственный в России никогда не закрывался, не прекращал служение. Несмотря на то что его крепостные стены осаждали ливонцы, шведы, войско Стефана Батория, врагу ни разу не удалось взять обитель штурмом. Своим названием Псково-Печерский монастырь обязан пещерам, в которых монахи жили еще с XIV века.

К юбилею обители в монастыре открылся филиал Русского музея - галерея архимандрита Алипия, наместника монастыря в середине XX века. В нее вернулись шедевры русских художников, среди которых - бесценные работы Айвазовского, Репина, Сурикова и Поленова.

Подробнее о том, как прошел праздник в Псково-Печерском монастыре и какие полотна стали достоянием филиала Русского музея, смотрите в репортаже Павла Кутаренко.

Патриарх Кирилл освятил воссозданную надвратную икону Спаса Нерукотворного, которая находится на главной башне Кремля в праздник Успения. 

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