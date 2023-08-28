В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Патриарх Кирилл освятил икону Спаса Нерукотворного в Кремле

Вероника Волосунова
14:30 28.08.2023
Патриарх Кирилл освятил воссозданную надвратную икону Спаса Нерукотворного, которая находится на главной башне Кремля. Он также поздравил всех с праздником Успения.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
Читайте нас на:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил воссозданную надвратную икону Спаса Нерукотворного, которая находится на внутренней стороне Спасской башни Кремля. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

На иконе изображен двухчастный образ Спаса Нерукотворного с ангелами и Пресвятой Богородицей на престоле со святителями Петром и Алексием.

Чтобы окропить образ святой водой и прочитать молитву, патриарх поднялся на специальной  подъемной площадке. Патриарх назвал освящение иконы историческим событием. По его словам, Спасская башня является главной башней Кремля, так как она была задумана как место, где должен был быть дан самый сильный отпор врагу, посмевшему подступить к кремлевским стенам. Кроме того, патриарх Кирилл добавил, что Спасская башня в сознании народа связана со Спасителем.

При этом, по словам патриарха всея Руси, сегодня больше страшен враг духовный, который может «осквернить человеческую душу», направив ее по ложному пути развития, в конце которого ждет гибель.

«Сегодня очень немного сил способны противостоять этому страшному цивилизационному развитию. Россия является такой силой. И разве не чудо, что в Кремле, где заседало безбожное правительство, сегодня на главной кремлевской башне освятили спасительный образ?», - подчеркнул патриарх Кирилл.

Патриарх всея Руси обратил внимание, что именно через Спасскую башню въезжают высшие представители государственной власти, военачальники.

«Пусть сегодняшнее символическое событие, освящение иконы на Спасской башне, поможет всему нашему народу осознать, что наступило новое время, когда мы смело можем сочетать духовное с материальным, политическое со священным, практическую деятельность человека с молитвой веры в Бога», - отметил предстоятель Русской церкви.

В заключение патриарх Кирилл обратился с призывом к Господу помочь России и ее народу идти именно таким путем и поздравил всех с праздником.

В пресс-службе патриарха добавили, что одновременно с освящением иконы на Спасской башне была освящена еще одна из воссозданных в этому году икон - Казанский образ Божией Матери с ангелами, который располагается на внутренней стороне Никольской башни Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин подарил образ Спаса Нерукотворного бойцам ЦВО. Старинную икону доставили на передовую. Военнослужащие ВС РФ смогли подойти к ней и помолиться.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:48 В стране и мире
Кремль анонсировал зарубежные поездки Путина осенью
13:12 В стране и мире
Видео
Очевидец пожара в Красногорске рассказал, почему кровля многоэтажки вспыхнула мгновенно
12:59 Армия
В Минобороны России сообщили об отражении украинских атак в районе Работино
12:50 В стране и мире
Специалисты организовали отлов собак, напавших на ребенка в Дагестане
12:01 В стране и мире
Минобороны России: у побережья Крыма сбита украинская крылатая ракета
Популярное
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер
Видео
Костомаров впервые после протезирования принял участие в ледовом шоу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.