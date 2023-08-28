Патриарх Кирилл освятил икону Спаса Нерукотворного в Кремле

Патриарх Кирилл освятил воссозданную надвратную икону Спаса Нерукотворного, которая находится на главной башне Кремля. Он также поздравил всех с праздником Успения.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил воссозданную надвратную икону Спаса Нерукотворного, которая находится на внутренней стороне Спасской башни Кремля. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

На иконе изображен двухчастный образ Спаса Нерукотворного с ангелами и Пресвятой Богородицей на престоле со святителями Петром и Алексием.

Чтобы окропить образ святой водой и прочитать молитву, патриарх поднялся на специальной подъемной площадке. Патриарх назвал освящение иконы историческим событием. По его словам, Спасская башня является главной башней Кремля, так как она была задумана как место, где должен был быть дан самый сильный отпор врагу, посмевшему подступить к кремлевским стенам. Кроме того, патриарх Кирилл добавил, что Спасская башня в сознании народа связана со Спасителем.

При этом, по словам патриарха всея Руси, сегодня больше страшен враг духовный, который может «осквернить человеческую душу», направив ее по ложному пути развития, в конце которого ждет гибель.

«Сегодня очень немного сил способны противостоять этому страшному цивилизационному развитию. Россия является такой силой. И разве не чудо, что в Кремле, где заседало безбожное правительство, сегодня на главной кремлевской башне освятили спасительный образ?», - подчеркнул патриарх Кирилл.

Патриарх всея Руси обратил внимание, что именно через Спасскую башню въезжают высшие представители государственной власти, военачальники.

«Пусть сегодняшнее символическое событие, освящение иконы на Спасской башне, поможет всему нашему народу осознать, что наступило новое время, когда мы смело можем сочетать духовное с материальным, политическое со священным, практическую деятельность человека с молитвой веры в Бога», - отметил предстоятель Русской церкви.

В заключение патриарх Кирилл обратился с призывом к Господу помочь России и ее народу идти именно таким путем и поздравил всех с праздником.

В пресс-службе патриарха добавили, что одновременно с освящением иконы на Спасской башне была освящена еще одна из воссозданных в этому году икон - Казанский образ Божией Матери с ангелами, который располагается на внутренней стороне Никольской башни Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин подарил образ Спаса Нерукотворного бойцам ЦВО. Старинную икону доставили на передовую. Военнослужащие ВС РФ смогли подойти к ней и помолиться.