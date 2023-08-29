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Пассажиры в России смогут переоформлять билеты в случае отмены поездов

Вероника Волосунова
08:23 29.08.2023
Возможность переоформления билетов в случае отмены поездов закрепили в правилах перевозок пассажиров по железной дороге.
Пассажиры в России смогут переоформлять билеты в случае отмены поездов
© Фото: Макс Ветров, РИА Новости
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В новых железнодорожных правилах закрепили право пассажиров российских поездов переоформлять билет на другой в случае отмены поезда дальнего следования. Об этом сообщают РИА Новости.

«В случае отмены поезда дальнего следования, вместо использования права на получение полной стоимости проезда..., по инициативе пассажира перевозчик переоформляет проездные документы (билеты) на другой поезд, отправляющийся ранее даты согласно оформленным проездным документам (билетам) или в следующую дату отправления поезда», - говорится в новых правилах.

Билет можно переоформить до станции, которая была указана в прежнем билете, и в вагон того же перевозчика, в который был совершено покупка первоначально. В случае отмены поезда сбор за переоформление билетов уплачивать не нужно.

Обновленные правила перевозок пассажиров были утверждены в прошлом году. Они вступят в силу с 1 сентября 2023 года. В прежней версии правил пункта о переоформлении билетов в случае отмены поезда не было. При этом в РЖД такую опцию предлагали и ранее, но теперь закрепили на официальном уровне.

Ранее стало известно, что пассажиров нижних полок обяжут уступать попутчикам с верхних для приема пищи. Это правило также начнет действовать с 1 сентября текущего года. Об этом сообщили в Минтрансе.

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