В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пассажиров нижних полок обяжут уступать попутчикам с верхних для приема пищи

Анна Назайкина
13:15 01.01.2023
Как утверждается, Минтранс внес изменения в перечень правил перевозки пассажиров на железной дороге.
Пассажиров нижних полок обяжут уступать попутчикам с верхних для приема пищи
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
Читайте нас на:

В России пассажиры поездов, которые купили билеты на верхние полки, получат право садиться на нижние, чтобы поесть, с осени 2023 года, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Министерства транспорта.

По данным агентства, ведомство внесло изменения в перечень правил перевозки пассажиров на железной дороге.

Таким образом, с 1 сентября пассажир, занимающий нижнюю полку, будет обязан по требованию проводника уступить место у стола попутчику для приема пищи утром с семи до десяти и вечером семи до девяти максимум на 30 минут, а в обед - с полудня до трех часов  максимум на час.

В середине ноября прошлого года стало известно, что в поездах запретят высаживать детей-безбилетников. Речь идет о россиянах, которым не исполнилось 16 лет.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:15 В стране и мире
Пассажиров нижних полок обяжут уступать попутчикам с верхних для приема пищи
11:46 В стране и мире
Видео
Полный суверенитет и консолидация общества: Путин об итогах ушедшего года
11:10 Армия
Видео
«Силы были неравны»: командир группы спецназа ЦВО рассказал, за что наградили его бойцов
07:49 В стране и мире
В КНДР успешно испытали сверхкрупную РСЗО
03:01 В стране и мире
Неработающим россиянам проиндексировали пенсии на 4,8%
Популярное
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
Путин выпил шампанского с военными в штабе Южного военного округа
Видео
«Я так и знал!»: крики готовившего теракт украинского мигранта попали на видео
Видео
«Огурчиков пришлешь?»: Путин позвонил девочке из Запорожской области
Видео
Швыдкой рассказал, почему композитора Эдуарда Артемьева называли Алешей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.