Пассажиров нижних полок обяжут уступать попутчикам с верхних для приема пищи

Как утверждается, Минтранс внес изменения в перечень правил перевозки пассажиров на железной дороге.

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В России пассажиры поездов, которые купили билеты на верхние полки, получат право садиться на нижние, чтобы поесть, с осени 2023 года, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Министерства транспорта.

По данным агентства, ведомство внесло изменения в перечень правил перевозки пассажиров на железной дороге.

Таким образом, с 1 сентября пассажир, занимающий нижнюю полку, будет обязан по требованию проводника уступить место у стола попутчику для приема пищи утром с семи до десяти и вечером семи до девяти максимум на 30 минут, а в обед - с полудня до трех часов максимум на час.

В середине ноября прошлого года стало известно, что в поездах запретят высаживать детей-безбилетников. Речь идет о россиянах, которым не исполнилось 16 лет.