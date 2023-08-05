Герой России Соловьев рассказал о самой опасной миссии в зоне СВО

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Командир огнеметного взвода, Герой России Андрей Соловьев в программе «Время Героев» на телеканале «Звезда» рассказал о самой сложной задаче, которую он выполнил в зоне специальной военной операции. Его экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» оказался под обстрелом украинских националистов - военнослужащим пришлось продолжать работать под непрерывным огнем без поддержки.

«Самая опасная задача была, когда противник уже знал нашу огневую позицию, но местность не позволяла стрелять с другой. И начали, соответственно, по нам бить. Нам надо было сориентировать машину с буссоли, по сторонам света. Не по себе было сидеть внутри машины, когда вокруг стреляют, а наводчик мой снаружи. Поэтому вместе пошли. Если бы погибли, то погибли вместе», - рассказал Соловьев.

Военнослужащим удалось сориентировать машину несмотря на огонь националистов. Иногда им приходилось прятаться под «Солнцепеком» от снарядов. Тем не менее экипаж Соловьева успешно справился с поставленной задачей.

Полное интервью с Героем России Андреем Соловьевым смотрите в новом выпуске программы «Время Героев» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV.