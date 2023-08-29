Республиканцы обвиняют Минюст США в потворстве Хантеру Байдену

Хантер Байден был заранее предупрежден об обысках, что является нарушением законов Штатов.

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Несколько республиканцев, возглавляющих комитеты палаты представителей США, выдвинули претензии Минюсту касаемо его отношения к сыну президента Байдена Хантеру. По мнению Джеймса Комера, Джима Джордана и Джейсона Смита, министерство пытается обойти американские законы в пользу семейства Джо Байдена.

«(Действия минюста. - Прим. ред.) вызывают обеспокоенность и позволяют предположить, что министерство пытается обойти верховенство закона в пользу Хантера Байдена, президента Байдена и его семьи», - цитирует РИА Новости текст письма республиканцев на имя генпрокурора Меррика Гарланда.

В качестве примеров потворств Хантеру законодатели приводят случаи, когда сына президента заранее предупредили об обысках и допустили истечение срока давности по одному из обвинений.

Ранее стало известно, что Хантер неоднократно использовал правительственный самолет отца в своих целях, в частности с помощью него он посетил как минимум 15 стран.