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Хантер Байден неоднократно использовал правительственный самолет отца, чтобы летать по своим личным делам. Джо Байден в тот период занимал должность вице-президента США. Как сообщает Фокс Ньюс, Байден-джуниор писал о том, что полетит вместе с отцом своим партнерам, когда назначал зарубежные встречи. И даже запрашивал охрану секретной службы. Росина Бодрова разбиралась в последствиях таких поездок.

Американские СМИ напали на след и не собираются с него сворачивать. Фокс Ньюс вспоминает времена вице-президентства Джо Байдена и показывает, кто сопровождал его в заграничных командировках. Канада - 2010-й, Япония, Китай и Германия в 213-ом, Италия в 2016-ом. Как тень - за спиной Байдена его сын. С ноутбука еще и разлетелось фото: Косово, Хантер и правительственный борт, который использовался для частных встреч, в основном с иностранцами-бизнесменами.

«Хантер использовал борт № 2 чтобы попасть, как минимум в 15 разных стран. Джо Байден больше не может отрицать, что он не участвовал в бизнесе сына. Он буквально был его вторым пилотом. Фотографии с ноутбука, записи секретной службы и видео показывают, что Хантер путешествовал гораздо больше, чем мы думали», - отметил ведущий Fox News Джесси Уоттерс.

Хантер пока в статусе «предполагаемого иноагента». Но дело обрастает новыми подробностями, и вероятно, круг сообщников расширится. В конгрессе уже поговаривают об импичменте, оснований для которого уже достаточно.

«Он начал пользоваться административными ресурсами. Так, например, спецрокурор Дэвид Вайс фактически допустил истечение срока исковой давности по налогам Хантера Байдена. А ФБР фактически проинформировало Хантера Байдена и инаугурационную комиссию до того, как мы начали его допрашивать. Также Министерство юстиции пыталось заключить выгодную сделку с Хантером Байденом, но судья отказался», - спикер палаты представителей США Кевин Маккарти.

Спикер палаты представителей США Маккарти - республиканец, и его пристрастие понятно. Однако с фактами, на которых строится доказательная база, не поспоришь: как минимум данные из ноутбука Хантера косвенно указывают на явное превышение его отцом полномочий.

«Теперь мы узнали, что он не только приходил на собрания, но и присутствовал на званых ужинах. После чего Хантер Байден получил новый Porsche, на который было истрачено 3,5 миллиона долларов. Мы узнали, что во время его вице-президентства было создано 20 подставных компаний. На их счета поступило 16 платежей из Румынии», - спикер палаты представителей США Кевин Маккарти.

Неприкосновенности «первых» угрожает еще и эксклюзивное интервью Фокс Ньюс с бывшим генпрокурором Украины Виктором Шокиным. Говорили о причинах его скандальной отставки, о том, что этим увольнением пытался скрыть Порошенко, ну и о самой «Бурисме», ставшей уже головной болью для нынешней администрации Белого Дома.

«Считаете ли вы, что их действия были незаконными, а схемы коррупционными, и само руководство Бурисмы можно ли назвать коррумпированным?» - задал вопрос ведущий Fox News Брайан Килмид. «У меня нет сомнений, что в Бурисме занимались незаконной деятельностью. Злочевский, человек который основал компанию, начал искать людей, которые могли бы его защитить. Хантер Байден был одним из них. Как следствие, коррупция только разрассталась. Компания незаконно добывала, продавала и использовала газ. У меня сложилось очень четкое понимание, что вице-президент Байден действовал только в собственных интересах. Он считал Украину своим задним двором, он ставил людей которые ему полезны и продвигал их на нужные позиции», - ответил генеральный прокурор Украины (2015-2016) Виктор Шокин.

Параллельно с запущенным против Хантера Байдена расследованием, социологи решили подсчитать текущий рейтинг старшего. Выяснилось: 77% американцев не отдали бы Джо Байдену бразды правления на второй срок.

Подсудимый Трамп, особенно с его тюремными снимками, действительно вызывает у населения куда больше симпатии. И пока американцы скупают футболки с 45-м президентом, республиканцы не привлекая внимания идут в атаку против президента действующего.