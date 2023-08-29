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МО РФ сообщило об уничтожении двух БПЛА противника в небе над Тульской областью

05:54 29.08.2023
Над Тульской областью удалось предотвратить террористическую атаку Киевского режима.
МО РФ сообщило об уничтожении двух БПЛА противника в небе над Тульской областью
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Утром 29 августа российские военные пресекли террористическую атаку врага на территории России: в небе над Тульской областью силы ПВО уничтожили два беспилотника. 

«Беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Тульской области», - сообщило Минобороны России.

В ночь на 29 августа и вечером 28 августа российские силы ПВО сокрушили еще два дрона противника над территорией Белгородской области.

Кроме того, российским истребителям удалось предотвратить нарушение границ государства. К рубежу подлетали американские беспилотники MQ-9 «Reaper» и RQ-4 «Global Hawk», но после появления наших самолетов вражеские дроны изменили направление.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов. 

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