Средства ПВО уничтожили вражеский БПЛА в небе над Белгородской областью
Российские средства ПВО пресекли очередную террористическую атаку Киева: вражеский дрон самолетного типа был уничтожен в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.
«28 августа около 23:00 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> БПЛА был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области», - сообщило МО РФ.
Двумя часами ранее, в 21:00, над Белгородской областью был сбит еще один дрон. Российские силы ПВО успешно пресекли очередную атаку на территории России.
Также вечером 28 августа два российских истребителя не допустили нарушение границ страны: после их появление в небе американские беспилотники MQ-9 «Reaper» и RQ-4 «Global Hawk» изменили направление полета и покинули район, где проводили разведку.
Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай баранов.