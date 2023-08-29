Средства ПВО уничтожили вражеский БПЛА в небе над Белгородской областью

В ночь на 29 августа пресечена очередная попытка террористической атаки со стороны Украины.

© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Российские средства ПВО пресекли очередную террористическую атаку Киева: вражеский дрон самолетного типа был уничтожен в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

«28 августа около 23:00 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> БПЛА был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области», - сообщило МО РФ.

Двумя часами ранее, в 21:00, над Белгородской областью был сбит еще один дрон. Российские силы ПВО успешно пресекли очередную атаку на территории России.

Также вечером 28 августа два российских истребителя не допустили нарушение границ страны: после их появление в небе американские беспилотники MQ-9 «Reaper» и RQ-4 «Global Hawk» изменили направление полета и покинули район, где проводили разведку.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай баранов.