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Полицейским Лондона запретили выражать поддержку ЛГБТ и BLM

Елизавета Егорова
03:13 29.08.2023
По мнению начальника лондонской полиции Марка Роули, полицейские при исполнении должны оставаться беспристрастными.
Полицейским Лондона запретили выражать поддержку ЛГБТ и BLM
© Фото: Vuk Valcic Keystone Press Agency Globallookpress
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Начальник полиции Лондона Марк Роули заявил, что офицерам правоохранительных органов при исполнении нельзя будет вставать на колени перед активистами движения Black Lives Matter, а также носить любую символику ЛГБТ- или экосообществ.

«Сэр Марк Роули, комиссар столичной полиции, ясно дал понять, что он не потерпит, чтобы офицеры вставали на колени, размахивали радужными флагами или украшали свою форму значками, поддерживающими экологические инициативы», - сообщает газета The Telegraph.

По мнению Роули, полицейские при исполнении должны оставаться беспристрастными. Единственными приемлемыми дополнениями к униформе являются памятные маки или браслеты «Помощь героям».

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц всех возрастов. Нарушение законопроекта грозит штрафами и арестами.

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