Скончалась сенатор от Вологодской области Елена Авдеева

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В Совете Федерации сообщили о смерти на 56-ом году жизни сенатора от Вологодской области Елены Авдеевой. Отмечено, что она страдала от тяжелой болезни. Коллеги назвали ее светлым человеком и высочайшим профессионалом. Сообщение с соболезнованиями опубликовал зампредседателя Совфеда Юрий Воробьев.

«После тяжелой болезни ушла из жизни сенатор Елена Осиповна Авдеева. Она была светлым, замечательным и жизнелюбивым человеком, высочайшим профессионалом, которая внесла огромный вклад в развитие родной Вологодской области. Выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Елены Осиповны. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах», - написал он в своем Telegram-канале.

Немногим ранее, 26 августа, скончался экс-руководитель администрации президента Бориса Ельцина. Сергей Филатов скончался на 88 году жизни. Он руководил президентской администрацией с 1993 по 1996 годы.