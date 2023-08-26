Умер экс-руководитель администрации Бориса Ельцина
Сергею Филатову было 87 лет, причины его смерти не называются.
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Бывший руководитель администрации Бориса Ельцина Сергей Филатов умер в возрасте 87 лет. О трагедии сообщил военкор Герман Садулаев в своем Telegram-канале.
«У меня остались только добрые воспоминания и благодарность», - говорится в сообщении.
Сергей Филатов возглавлял Фонд социально-значимых и интеллектуальных программ. С 1993 по 1996 годы руководил президентской администрацией Бориса Ельцина.