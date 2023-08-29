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Daily Mail: Хантер Байден помогал закрывать дела против главы украинской Burisma

Елизавета Егорова
23:50 29.08.2023
На пропавшем ноутбуке Хантера Байдена были найдены письма, подтверждающие его связь с предположительно коррумпированной украинской газовой компанией Burisma.
Daily Mail: Хантер Байден помогал закрывать дела против главы украинской Burisma
© Фото: Chris Kleponis - CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Сын американского президента Хантер Байден помогал главе украинской газовой компании Burisma, которую подозревают в коррупции, Николаю Злочевскому в закрытии дел против него. Об этом пишет издание Daily Mail.

«Электронные письма показывают, что Хантер Байден помогал координировать план для "прикрытия любых дел" против владельца предположительно коррумпированной украинской газовой фирмы Burisma», - говорится в материале британской газеты.

Стало известно, что в пропавшем ноутбуке сына действующего президента США нашли электронное письмо от топ-менеджера компании Вадима Пожарского. Тот просил Хантера использовать свое влияние, чтобы прекратить политически мотивированное, по его мнению, расследование.

Ранее некоторые республиканцы выразили обеспокоенность тем, что Минюст США позволяет себе обходить законы Штатов в угоду семейства Байдена. Например, сына президента заранее предупредили об обысках, а также допустили истечение срока давности по одному из обвинений.

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