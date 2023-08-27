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Шольц заявил, что рост немецкой экономики сократится в этом году

Дарина Криц
15:23 27.08.2023
Канцлер ФРГ отверг призывы субсидировать бизнесу цены на электроэнергию и увеличивать федеральные расходы.
Шольц заявил, что рост немецкой экономики сократится в этом году
© Фото: Monika Skolimowska, dpa, Global Look Press
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В Германии констатировали, что экономика страны переживает не лучшие времена. Причиной тому названа зависимость от экспорта.

Несмотря на то, что не один десяток лет ФРГ была локомотивом европейской экономики и причиной ее роста, но в настоящее время возможен период слабости. Канцлер Германии Олаф Шольц со ссылкой на прогнозы заявил, что объем немецкого производства в 2023 году сократится.

«Германия - единственная крупная страна, объем производства которой, по прогнозам, сократится в этом году. Я не уверен, что Евросоюз на самом деле считает, что нам следует брать на себя больше долгов», - приводит его слова «360».

По мнению Шольца нынешний рост экономики Германии неудовлетворительный. Но при этом, несмотря на ее слабое состояние, канцлер сказал, что страна в хорошем положении. Он не согласился с призывами субсидировать крупному бизнесу цены на электроэнергию и отверг призывы увеличивать федеральные расходы.

В июне этого года министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек сообщил, что отказ Киева и Москвы от транзита газа остановит немецкую экономику. Он отметил, что планируемый терминал СПГ на северном побережье Германии может иметь решающее значение для поддержания производства как в Восточной Германии, так и в Восточной Европе.

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