После вооруженного нападения на кампус университета в США погиб преподаватель

Шеф отделения полиции Северной Каролины Джеймс заявил, что нападение вооруженного злоумышленника на университет подрывает уверенность граждан в своей безопасности.

© Фото: @powerwil96 Twitter

В городе Чапел-Хилл штата Северная Каролина вооруженный мужчина напал на кампус университета. В ходе стрельбы погиб один из преподавателей. Полиция задержала злоумышленника.

«Мы с сожалением сообщаем, что один из наших преподавателей погиб в результате стрельбы», - заявил шеф локального отделения полиции Брайан Джеймс на пресс-конференции.

Джеймс добавил, что произошедшая трагедия подрывает уверенность граждан в своей безопасности.

Личности погибшего и нападавшего полиция решила пока не обнародовать. Мотивы последнего также пока не известны.

Ранее стало известно, что в ходе драки в одном из ресторанов быстрого питания Екатеринбурга был убит молодой ученый из Габона, являвшийся аспирантом Уральского университета. По сообщению очевидцев, мужчина неудачно встрял в конфликт посетителей у кассы.