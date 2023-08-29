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После вооруженного нападения на кампус университета в США погиб преподаватель

Елизавета Егорова
02:27 29.08.2023
Шеф отделения полиции Северной Каролины Джеймс заявил, что нападение вооруженного злоумышленника на университет подрывает уверенность граждан в своей безопасности.
После вооруженного нападения на кампус университета в США погиб преподаватель
© Фото: @powerwil96 Twitter
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В городе Чапел-Хилл штата Северная Каролина вооруженный мужчина напал на кампус университета. В ходе стрельбы погиб один из преподавателей. Полиция задержала злоумышленника.

«Мы с сожалением сообщаем, что один из наших преподавателей погиб в результате стрельбы», - заявил шеф локального отделения полиции Брайан Джеймс на пресс-конференции.

Джеймс добавил, что произошедшая трагедия подрывает уверенность граждан в своей безопасности.

Личности погибшего и нападавшего полиция решила пока не обнародовать. Мотивы последнего также пока не известны.

Ранее стало известно, что в ходе драки в одном из ресторанов быстрого питания Екатеринбурга был убит молодой ученый из Габона, являвшийся аспирантом Уральского университета. По сообщению очевидцев, мужчина неудачно встрял в конфликт посетителей у кассы.

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