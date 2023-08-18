Аспиранта из Габона убили в драке в Екатеринбурге

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Молодой ученый из Габона стал жертвой преступления в Екатеринбурге. По данным региональных СМИ, 32-летний аспирант Уральского университета Франсуа Нджелассили погиб в драке.

По информации «КП-Екатеринбург», иностранца пронзили ножом во время потасовки в ресторане быстрого питания.

Очевидцы сообщают, что аспирант встрял в конфликт покупателей у кассы, в руках одного из посетителей ресторана оказался нож, которым он ударил иностранца в грудь и живот. От полученных ранений мужчина скончался, пишут «Ведомости Урал».

Ранее сообщалось, что суд приговорил к пожизненному лишению свободы стрелка, убившего семерых детей и двух учителей в казанской гимназии, наказание он будет отбывать в колонии особого режима «Черный дельфин».