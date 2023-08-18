В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Аспиранта из Габона убили в драке в Екатеринбурге

Ирина Елагина
23:55 18.08.2023
Молодой ученый из Центральной Африки учился в аспирантуре Уральского университета.
Аспиранта из Габона убили в драке в Екатеринбурге
© Фото: MOBekm YouTube
Читайте нас на:

Молодой ученый из Габона стал жертвой преступления в Екатеринбурге. По данным региональных СМИ, 32-летний аспирант Уральского университета Франсуа Нджелассили погиб в драке.

По информации «КП-Екатеринбург», иностранца пронзили ножом во время потасовки в ресторане быстрого питания.

Очевидцы сообщают, что аспирант встрял в конфликт покупателей у кассы, в руках одного из посетителей ресторана оказался нож, которым он ударил иностранца в грудь и живот. От полученных ранений мужчина скончался, пишут «Ведомости Урал».

Ранее сообщалось, что суд приговорил к пожизненному лишению свободы стрелка, убившего семерых детей и двух учителей в казанской гимназии, наказание он будет отбывать в колонии особого режима «Черный дельфин».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:19 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры из центра Донецка, где в результате взрыва погибли трое человек
19:48 В стране и мире
Видео
Первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов заявил, что падение однополярного мира неизбежно
19:54 В стране и мире
Видео
Тимур Иванов: за год построено 8 водоводов в Донецк и другие населенные пункты
14:18 Армия
Минобороны России сообщило, что за сутки было отражено 15 украинских атак
13:02 В стране и мире
Видео
Фомин: неонацисты Украины находятся в авангарде цивилизационной войны Запада против России
Популярное
В Австралии обнаружили кратер от огромного астероида
Видео
Байден напугал зрителей в Белом доме своим жутким шепотом
Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за угрозы в адрес журналиста
Видео
В Минобороны России констатировали, что США начали подготовку к новой пандемии
Видео
В Грузии из-за российского барабанщика сорвали концерт The Killers
Видео
Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.