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Сборная Украины по Dota 2 снялась с чемпионата мира из-за допуска россиян

Игнат Далакян
20:09 29.08.2023
Чемпионат по Dota 2 проходит в Румынии.
Сборная Украины по Dota 2 снялась с чемпионата мира из-за допуска россиян
© Фото: Norbert Barczyk via www.imago-imwww.imago-images.de Globallookpress
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Сборная Украины по Dota 2 снялась с чемпионата мира из-за допуска россиян. Соревнование проходит в Румынии.

Портал dota2.ru приводит слова игрока украинской сборной Ивана Бондарева.

«После новостей и того, что это окончательное решение о разбане России, уже нет желания участвовать в соревнованиях», - сказал украинский игрок.

По словам Бондарева, его команда отказалась от матча нижней сетки плей-офф против команды Индонезии.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поручил подготовить идеи по продвижению отечественных видеоигр на иностранные рынки. Срок подготовки выполнения предложения глава государства установил до 30 сентября.

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