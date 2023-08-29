Сборная Украины по Dota 2 снялась с чемпионата мира из-за допуска россиян
Чемпионат по Dota 2 проходит в Румынии.
© Фото: Norbert Barczyk via www.imago-imwww.imago-images.de Globallookpress
Сборная Украины по Dota 2 снялась с чемпионата мира из-за допуска россиян. Соревнование проходит в Румынии.
Портал dota2.ru приводит слова игрока украинской сборной Ивана Бондарева.
«После новостей и того, что это окончательное решение о разбане России, уже нет желания участвовать в соревнованиях», - сказал украинский игрок.
По словам Бондарева, его команда отказалась от матча нижней сетки плей-офф против команды Индонезии.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поручил подготовить идеи по продвижению отечественных видеоигр на иностранные рынки. Срок подготовки выполнения предложения глава государства установил до 30 сентября.