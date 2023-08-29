В стране и мире Сборная Украины по Dota 2 снялась с чемпионата мира из-за допуска россиян Игнат Далакян Чемпионат по Dota 2 проходит в Румынии. © Фото: Norbert Barczyk via www.imago-imwww.imago-images.de Globallookpress Читайте нас на: Сборная Украины по Dota 2 снялась с чемпионата мира из-за допуска россиян. Соревнование проходит в Румынии. Портал dota2.ru приводит слова игрока украинской сборной Ивана Бондарева. «После новостей и того, что это окончательное решение о разбане России, уже нет желания участвовать в соревнованиях», - сказал украинский игрок. По словам Бондарева, его команда отказалась от матча нижней сетки плей-офф против команды Индонезии. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поручил подготовить идеи по продвижению отечественных видеоигр на иностранные рынки. Срок подготовки выполнения предложения глава государства установил до 30 сентября. Экспертное мнение и аналитика