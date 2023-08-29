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Работница кафе рассказала, что в день исчезновения фигуристка Горбачева грустила и пила кофе

Ирина Елагина
20:35 29.08.2023
Сотрудница кафе опознала пропавшую фигуристку по фотографии и дала показания полиции.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Пропавшая в Москве фигуристка Алина Горбачева за несколько часов до исчезновения дважды заходила в кафе и запомнилась работнице общепита, так как была грустной. Об этом сотрудница кафе Динара рассказала «Звезде».

Динара рассказала, что Горбачева заходила в кафе с 11 до часу дня в понедельник, сначала заказала кофе, минут через 20 вернулась снова и взяла горячие напитки. На вопрос, почему обратила на посетительницу внимание и запомнила, Динара пояснила, что девочка выглядела несчастной.

«Грустная девочка. Видно, что человек грустит. Просто грустный ребенок. Внимание обратила. Жалко стало», - рассказала Динара.

Женщина добавила, что узнала, что это пропавшая фигуристка, уже после визита участкового, который показал ей фотографию девочки.

Напомним , что розыск пропавшей в столице 16-летней чемпионки страны по фигурному катанию среди юниоров ведется с вечера 28 августа, когда девушка не вернулась домой после тренировки на катке в Тушино.

В последний раз ее видели переходящей дорогу Владимирской церкви на Волоколамском шоссе и входящую в парк у стадиона «Спартак». В СК после исчезновения фигуристки возбудили уголовное дело по статье «убийство». К поисковой операции подключились водолазы: они исследовали акваторию Москва-реки в районе стадиона.

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