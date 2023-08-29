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Политолог Мизин рассказал о неготовности США гарантировать безопасность Украины

Игнат Далакян
19:26 29.08.2023
Эксперт отметил, что одним из «звоночков» является то, что кроме самолетов США поставлять Украине больше нечего.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Str ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Заместитель директора Института международных исследований МГИМО, политолог Виктор Мизин рассказал в беседе со «Звездой» о сигналах, которые говорят, что США и европейские страны не готовы гарантировать безопасность Украины.

«Важный фактор - это выборы и борьба, стремление "похоронить" Трампа. Некоторые хотели бы даже в прямом, извините, смысле. Ну и надо Байдена продвигать», - рассказывает политолог.

Мизин отметил, что появилось достаточно много сигналов. Например, американцам уже нечего поставлять, кроме самолетов, которые как, по словам эксперта, уже в Пентагоне говорят, что «погоду не делают». Еще один сигнал, как рассказывает эксперт, - это определенная усталость и понимание того, что «ничто никуда не двигается». По словам политолога таких «звоночков» появляется все больше и больше.

«Понимание такое растет, в том числе и в Европе», - отметил Мизин.

Специалист также рассказывает, что определенные переговоры велись и с Украиной. Согласно его словам, западные страны продолжают заявлять о непоколебимости поддержки, но тем не менее такие «звоночки» существуют.

Ранее мы рассказывали, как страны Запада используют военные поставки, как способ утилизации устаревшей техники. При этом новую технику западные страны не собираются передавать киевскому режиму.

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