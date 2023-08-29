В Воронежской области инспектор ГИБДД после ДТП сдал анализы вместо депутата
ДТП произошло в мае этого года в городе Лиски.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Инспектор ГИБДД после ДТП в Воронежской области сдал анализы вместо депутата, который сбил насмерть женщину. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Авария произошла в Лисках в мае. Иномарка, за рулем которой находился местный депутат Анатолий Шабанов, сбила пенсионерку на пешеходном переходе. Женщина скончалась
В отношении сотрудника ГИБДД было возбуждено дело по статьям о превышении полномочий и фальсификации доказательств. Момент смертельного ДТП попал на камеру.
Ранее осенью прошлого года в Татарске в Новосибирской области депутат «Единой России» Сергей Мамонтов сбил шестилетнего мальчика на своей машине. Против виновника ДТП было возбуждено уголовное дело.