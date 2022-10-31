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«От удара болит живот»: мать сбитого депутатом под Новосибирском мальчика рассказала о его состоянии

Виктория Ивашечкина
19:17 31.10.2022
По словам женщины, о случившемся шестилетний ребенок практически ничего не рассказывал.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Мать сбитого новосибирским чиновником мальчика Светлана Черноморова рассказала «Звезде» о состоянии своего сына. По словам женщины, сейчас он находится в таком же тяжелом, но стабильном состоянии, что и вчера.

«Под обезболивающими полегче это переносит. Сегодня утром болел сильно живот, куда пришелся удар. По УЗИ органы целы, но от удара болит живот, он мучается», - отметила Светлана.

По словам женщины, ее сын ни разу не находился без сознания после происшествия. А об аварии он практически не рассказывал.

«Когда он зашел домой, сказал, что ударился о белую машину. Психологически он чувствовал вину, скорее всего, поэтому он так ответил. За пять минут до происшествия мы приехали домой, я разбирала пакеты. У нас выбежала кошка на улицу, и он пошел за ней», - подчеркнула мать мальчика.

Инцидент произошел в воскресенье, 30 октября, в Татарске в Новосибирской области. Депутат «Единой России» Сергей Мамонтов сбил шестилетнего мальчика на своей машине. Но вместо того, чтобы оказать помощь и вызывать экстренные службы, Мамонтов около минуты постоял рядом с ребенком, а затем уехал. Помощь мальчику оказали местные жители, сейчас он находится в реанимации центральной районной больницы в тяжелом состоянии.

Позже стало известно, что депутата Сергея Мамонтова «с позором» исключат из партии после произошедшего. В исполкоме заявили, что он должен ответить по всей строгости закона.

Суд арестовал на 11 суток сбившего мальчика депутата. На судебном заседании 67-летний мужчина признал вину. Кроме того, следствие возбудило в отношении Мамонтова уголовное дело. Его подозревают в заведомом оставлении лица без помощи, что соответствует статье 125 УК РФ.

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