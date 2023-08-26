В стране и мире ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами поселок в Белгородской области Анна Назайкина В результате произошедшего пострадали четыре человека. © Фото: vvgladkov, Telegram Читайте нас на: ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами поселок в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор уточнил, что в результате произошедшего в Уразово ранены четыре человека - трое мужчин и одна женщина. У всех пострадавших зафиксированы осколочные ранения, они уже госпитализированы. Медики оказывают им необходимую помощь. В настоящий момент повреждения получили несколько жилых домов и машин. Соответствующие службы находятся на месте. Ранее в российском Министерстве обороны сообщили, что средства ПВО сбили вражеский дрон самолетного типа над Шебекинским районом Белгородской области. Экспертное мнение и аналитика