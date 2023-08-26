ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами поселок в Белгородской области
В результате произошедшего пострадали четыре человека.
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ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами поселок в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор уточнил, что в результате произошедшего в Уразово ранены четыре человека - трое мужчин и одна женщина.
У всех пострадавших зафиксированы осколочные ранения, они уже госпитализированы. Медики оказывают им необходимую помощь.
В настоящий момент повреждения получили несколько жилых домов и машин. Соответствующие службы находятся на месте.
Ранее в российском Министерстве обороны сообщили, что средства ПВО сбили вражеский дрон самолетного типа над Шебекинским районом Белгородской области.