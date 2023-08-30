Врио главы Херсонской области Сальдо рассказал, каким проблемам региона Путин уделяет особое внимание

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Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, какие проблемы региона он обсуждал на недавно прошедшей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава региона рассказал в интервью программе «Между тем» на телеканале «Звезда»

«Он очень живо интересуется всем, что происходит... Президент обычно меня спрашивает: что говорят, что хотят люди. Поэтому мы обсуждали насущные проблемы. Увеличение системы обеспечения газом - наша область, к сожалению, мало газифицирована. Увеличение возможности пассажирских перевозок - это значит ремонт и строительство дорог. Подготовка к осенне-зимнему периоду. Как ведется ликвидация последствия катастрофы на Каховской плотине», - рассказал врио губернатора.

Сальдо также добавил, что жители пострадавших от наводнения районов уже выплатили более 180 миллионов рублей помощи. Продолжаются работы по восстановления систем жизнедеятельности. Для восстановления региона были задействованы ресурсы всей России, что позволило отменить режим чрезвычайной ситуации через два месяца после теракта, отметил Сальдо. Имеются также планы по восстановления Каховской плотины.

Также в ходе встречи с Путиным Сальдо предложил начать работы по восстановлению паромной переправы из Скадовска в Стамбул.

«Президент отреагировал на это предложение с большим интересом. В преддверии запланированных встреч с президентом Турции логистика имеет большое значение. Когда-то существовал прямой путь для грузов из Херсонской области в Турцию и эта переправа работала достаточной успешно с точки зрения как удобства, так и экономики. И сейчас, пока мы не имеем возможности запустить глубоководные порты Херсона, есть Скадовск, через который можно уменьшить путь перевозки грузов - он просто прямой», - рассказал Сальдо.

Полное интервью с временно исполняющим обязанности губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо смотрите в новом выпуске программы «Между тем» на телеканале «Звезда».