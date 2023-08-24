Сальдо предложил Путину наладить торговый путь с Турцией через Херсонскую область

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Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле выступил с предложением по возобновлению паромной переправы до города Зонгулдак, который находится на севере Турции, для транспортировки зерна.

«Если эту паромную переправу восстановить, тогда получается, что у нас появляется новый торговый путь», - сказал он.

По словам врио главы региона, путь до Зонгулдака занимает всего около 20 часов. Кроме того, Сальдо сообщил, что в Херсонской области аграрии собрали уже более 1,5 миллиона тонн зерновых культур.

«Их же надо транспортировать куда-то - вот прямой путь», - добавил врио губернатора.

Российский лидер заявил, что рассмотрит это предложение.

Ранее глава Российского государства в ходе обращения к участникам саммита БРИКС напомнил, что с 18 июля этого года РФ приняла решение отказаться от продления зерновой сделки. Путин подчеркнул, что страна готова вернуться к черноморской инициативе только в случае реального выполнения обязательств перед российской стороной.