Путин похвалил врио губернатора Омской области Хоценко за хороший старт

Владимир Путин заявил, что «в целом старт очень хороший», говоря о работе врио губернатора Омской области.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин высоко оценил работу Виталия Хоценко как временно исполняющего обязанности губернатора Омской области. Это глава государства сделал в ходе рабочей встречи с главой региона.

Врио губернатора Омской области подготовил короткую презентацию и рассказал о социально-экономическом развитии региона, о промышленности и в частности - оборонной сферы.

«Вы не так давно работаете в Омске, но в целом старт очень хороший, на мой взгляд. По ключевым вопросам вы в курсе, занимаетесь ими», - отметил российский президент.

Кроме того Владимир Путин добавил, что стоит обратить внимание на такие задачи, как улучшение экологической ситуации. вопросы ЖКХ и сети ЖКХ, а также решение вопроса об обманутых дольщиках.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что глава государства искренне переживает за бойцов Вооруженных сил России. Согласно словам официального представителя Кремля, Владимир Путин держит руку на пульсе со всем, что связано со спецоперацией.