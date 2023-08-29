В стране и мире Челябинский губернатор Текслер заявил о трех погибших при крушении Ми-8 ФСБ Ирина Елагина Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким экипажа вертолета ФСБ. © Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press Читайте нас на: Три человека погибли при крушении вертолета ФСБ в Челябинской области. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил подробности авиапроисшествия. По информации губернатора, инцидент произошел в районе Красного Поля Сосновского района. Потерпевший крушение борт использовался в ФСБ России. «Вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ», - написал Текслер в Telegram-канале. По предварительным данным, при падении вертолета погибли трое. Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким экипажа вертолета ФСБ. При падении вертолета никто из местных жителей не пострадал, нет разрушений построек. Место происшествия оцеплено, сотрудники оперативно-следственных органов приступили к расследованию. Экспертное мнение и аналитика