В стране и мире Опубликовано видео тушения разбившегося вертолета в Челябинской области Игнат Далакян МЧС области сообщил, что горение ликвидировано. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Опубликовано видео с места тушения разбившегося вертолета Ми-8 ФСБ в Челябинской области. В МЧС Челябинской области сообщили, что горение ликвидировано. Пострадавших среди населения нет, населенный пункт не пострадал. Напомним, что в районе Красного Поля Сосновского района потерпел крушение вертолет Ми-8, который использовался в Федеральной службе безопасности. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что при крушении вертолета ФСБ погибли три человека. Глава региона выразил соболезнования родным и близким экипажа. Экспертное мнение и аналитика