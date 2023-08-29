Опубликовано видео тушения разбившегося вертолета в Челябинской области
МЧС области сообщил, что горение ликвидировано.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Опубликовано видео с места тушения разбившегося вертолета Ми-8 ФСБ в Челябинской области.
В МЧС Челябинской области сообщили, что горение ликвидировано. Пострадавших среди населения нет, населенный пункт не пострадал.
Напомним, что в районе Красного Поля Сосновского района потерпел крушение вертолет Ми-8, который использовался в Федеральной службе безопасности.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что при крушении вертолета ФСБ погибли три человека. Глава региона выразил соболезнования родным и близким экипажа.